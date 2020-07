Estudante fica em coma após ser picado por naja

O estudante de medicina veterinária, Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 anos, foi submetido ao coma induzido após ser picado por uma cobra naja. O incidente ocorreu nessa terça-feira (7), no Gama - Distrito Federal.

Pedro faz o curso com ênfase em animais silvestres e exóticos e a naja, que a picou, é encontrada na África, no Sudoeste da Ásia, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Pedro foi levado ao hospital pelos pais. Ele apresentava palidez, tontura e dormência nos membros inferiores, sintoma que evoluiu e atingiu os membros superiores.

A família aguarda resultados de um tratamento feito com soro vindo do Instituto Butantan, de São Paulo. De acordo com informações dos familiares, o estudante teve reação negativa ao soro e o procedimento ficou suspenso até que o paciente volte a ficar estável.

O estudante também estava com a visão turva. Especialistas do Instituto Butantan estão em contato direto com a equipe médica que cuida do caso.

Pedro Henrique está com insuficiência respiratória e, por isso, foi submetido à intubação. O quadro é considerado grave. Ele está com ventilação mecânica e sonda. Os médicos devem voltar a aplicar o soro ainda nesta quarta-feira (8).

