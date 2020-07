Jovem sul-mato-grossense precisa de R$ 90 mil para retirar tumor

A jovem Kailayne da Silva Portante, 18 anos, residente de Nova Alvorada do Sul, distante cerca de 114km de Campo Grande, fez uma Vakinha para juntar dinheiro para fazer um tratamento de câncer de pâncreas.

Kailayne foi diagnosticada com câncer no ano passado e desde então realiza tratamento oncológico em Campo Grande.

“Após o primeiro protocolo de quimioterapia com 12 sessões, refiz os exames e foi constatado que o tumor primário tinha diminuído um pouco, porém havia metástase no fígado, sendo necessário um novo protocolo de quimioterapia e um estudo genético por se tratar de um tumor muito raro e mais comum em pessoas com mais de 60 anos e eu ter apenas 18 anos e muita vontade de viver”, relata a jovem em sua história postada na Vakinha.

A jovem conta que em concordância com os médicos, procurou um novo tratamento com um especialista em câncer de pâncreas. “Encontramos um médico em São Paulo, que depois de avaliar o caso sugeriu uma cirurgia para retirada do tumor como alternativa para melhor eficácia da quimioterapia”, conta.

Kailayne tomou a decisão difícil e optou por realizar a cirurgia que será feita em São Paulo. “ A cirurgia será feita no Hospital Beneficência Portuguesa e precisamos muito da ajuda de todos para custear o tratamento e com a graça de Deus ser curada”.

Para ajudar a custear o tratamento da jovem que pretende juntar R$ 90 mil, basta fazer a doação através deste link onde será redirecionado para a Vakinha em prol do tratamento oncológico da Kailayne.

Deixe seu Comentário

Leia Também