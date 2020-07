Vídeo: polícia quer identificar "casais do surubão"

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Wellington Barros, convocou a comunidade a delatar as autoridades, quem seriam as pessoas flagradas em vídeo de sexo em barcos, no Lago Paranoá, em Brasília - Distrito Federal.

Pelo menos três vídeos diferentes circulam nas redes sociais. Em um deles, feito por uma pessoa que estava na orla do lago, de fora do barco, é possível ver o casal em pleno ato sexual. Outras pessoas são filmadas, na mesma hora, na parte de trás do barco, sem demonstrar preocupação ou surpresa com o que rolava ali, na proa.

“Nós solicitamos que a população possa colaborar com a polícia, denunciando essas pessoas, se conhecer, pelo 197. A denúncia é sigilosa e o comunicante não será identificado”, diz o chefe da 10ª DP, em vídeo.

O ato de manter relação sexual em local público é crime de ato obsceno, os envolvidos podem ser encaminhados para a delegacia mais próxima para registro de ocorrência. Caso sejam identificados.

