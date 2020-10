Vídeo: Procurador ameaça matar mulher em briga de trânsito no Santo Antônio

Um procurador de Justiça ameaçou de morte e atirou em direção a uma mulher, durante uma discussão de trânsito, na noite de quinta-feira (1), no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mulher disse aos policiais que ela estava parada no sinal, atrás do carro do procurador quando o semáforo abriu e ele não arrancou o veículo. Ela buzinou, mas como ele continuou parado. Então, deu ré e o ultrapassou, tentando chamar a atenção do motorista.

Insatisfeito com a reação da mulher, o procurador começou a persegui-la e bateu duas vezes na traseira do veículo. Aos militares, ela relatou ter sido chamada de “sapatona” e “p*”. Então, ele pegou uma arma no carro a ameaçou matá-la. Nesse momento, a companheira da vítima ajoelhou-se e implorou para que o homem não atirasse.

Segundo o site BHAZ, consta no registro policial que o procurador efetuou um disparo em sua direção, mas por sorte ela se escondeu atrás de uma pilastra. Um vídeo gravado por moradores do local mostra o momento em que o homem desce do carro cambaleando e vai em direção à calçada. Em seguida é possível ouvir gritos e um disparo de arma de fogo.

Confira o vídeo:

Procurador ameaça matar mulher em briga de trânsito pic.twitter.com/3pxLvIzPmU — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 2, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também