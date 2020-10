Vídeo: Suposto aparecimento de "lobisomem" assusta moradores

Brenda Assis, com informações G1

A postagem tinha mais de 50 mil visualizações até o fim da manhã deste sábado (3) e 1,5 mil comentários de internautas, que brincavam com a situação.

A cena inusitada viralizou nas redes sociais. De acordo com a página de humor "Ceilândia muita treta", o flagrante foi feito na QNO 19.

Na internet, a figura misteriosa foi atribuída a do "lobisomem", um personagem do folclore brasileiro. Segundo a lenda, trata-se de um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia.

Um vídeo postado em uma rede social intriga os moradores do Distrito Federal. A imagem mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre quatro "patas", em uma rua de Ceilândia, na última quinta-feira (1º) – noite de lua cheia.

