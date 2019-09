Vídeo – Torcedor do Athletico tem a mão dilacerada ao manusear rojão

Um homem perdeu a mão esquerda ao manusear um rojão, um tipo de fogos de artifício. O torcedor do Athletico Paranaense se feriu na tarde desta terça-feira (17) em São José dos Pinhais (PR).

Ao recepcionar o time em frente ao aeroporto Afonso Pena, o torcedor da equipe paranaense resolveu recepcionar o time com muito barulho ao estourar um rojão, porém, o momento que deveria se de descontração e alegria acabou virando uma tragédia. Ao manusear a “bomba” o homem teve a mão esquerda amputada.

Copa do Brasil

O time do Furacão, como é conhecido o time do Paraná, embarcou para Porto Alegre (RS) para enfrentar o Internacional pelo segundo jogo da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na última quarta-feira (11) o time paranaense venceu o Inter por 1 a 0.

Acesse o link para visualizar o vídeo (imagens fortes)

Torcedor do Athletico perde a mão ao estoura bomba pic.twitter.com/g3KDs5sHI0 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) September 17, 2019

