Vídeo - Homem cai de prédio ao fugir da casa da amante pela fachada de cueca

Priscilla Porangaba, com informações do Weibo

Em vídeo um homem, não identificado, aparece preso na fachada de um prédio enquanto tentava fugir da casa da amante em Maoming, na China.

Nas imagens, o “fujão” aparece vestido apenas com uma camiseta e de cueca, enquanto tenta se equilibrar entre as duas paredes do edifício

Segundo informações do site chinês Weibo, a fuga teria acontecido depois que a família da mulher, que é casada, voltou inesperadamente ao apartamento.

O chinês foi até a fachada e conseguiu se sustentar por alguns minutos, onde fez uma ligação. Ele cabou perdendo a força e caiu de vários andares.

Imagens feitas de um prédio vizinho mostram a tentativa do rapaz em se apoiar com as paredes.

A gravação da queda não foi disponibilizada, mas fotos da área em que ele teria caído foram compartilhadas na rede social.

Deixe seu Comentário

Leia Também