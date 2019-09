Vídeo - Armados, bandidos assaltam banco, fazem escudo humano e fogem com dinheiro

Sarah Chaves, com AlexandreJosé.com

Uma agência do banco Bradesco foi assaltada por bandidos armados com fuzil na manhã desta sexta-feira (6). No bairro Itoupava, região Central de Blumenal (SC). Os bandidos chegaram a disparar tiros por cerca de cinco minutos.

Populares foram feitos de reféns em cordão humano, enquanto os assaltantes carregavam o dinheiro, não houve feridos, e os bandidos fugiram do local a bordo de uma caminhonete, levando dois clientes e dois agentes de reféns.

A Polícia Militar faz buscas de helicóptero pela área para lozalizar os bandidos que trocaram de carro. O veículo utilizado na fuga foi encontrado carbonizado.

