Vídeo – Sargento realiza parto de bebê no São Conrado

O sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Álasson Luiz Inácio de Alvarenga, durante sua folga nesta sexta-feira (13), foi “acionado” para uma ocorrência não muito comum das quais está acostumado quando está de serviço. Ele foi chamado para realizar o parto do pequeno Júnior, no bairro São Conrado.

Por volta das 10h, Patrícia, mãe do bebê, entrou em atividade de parto. Sem ter muito tempo, mandou uma mensagem para o sargento, pedindo auxílio. Ao chegar na residência, Álasson relatou que manteve a calma. “Pedi para o avô ligar para o Samu e Bombeiros, mas já tinha rompido a bolsa”, relatou.

O militar teve que fazer o parto em um dos quartos da residência, o que durou aproximadamente 5 minutos. Familiares filmaram o bebê logo após o nascimento, veja:

