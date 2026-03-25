Ação de Páscoa leva atendimento e cuidado a idosos do Dom Antônio Barbosa

Uma tarde pensada para espalhar sorrisos e acolhimento. Assim será a ação “Páscoa & Saúde Bucal”, promovida pelo Projeto A.T.O, que acontece no dia 2 de abril, a partir das 14h, no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Com uma proposta que une solidariedade, informação e clima de Páscoa, o evento contará com orientações sobre saúde bucal, distribuição de brindes e atividades voltadas especialmente para idosos e adultos em situação de vulnerabilidade social. A programação terá ainda a participação da dentista convidada Dra. Ethmila Bueno, além de outros colaboradores.

A iniciativa busca não apenas celebrar a data, mas também levar conscientização e cuidado à comunidade, com um olhar especial para aqueles que muitas vezes têm acesso limitado a esse tipo de atendimento.

Além da ação pontual, o Projeto A.T.O desenvolve um trabalho contínuo na região, oferecendo oficinas de inclusão social e cursos profissionalizantes. Entre as atividades estão aulas de artesanato, costura (do básico ao avançado), culinária, corte de cabelo, beleza, informática, fisioterapia e pilates.

A ação será realizada na Rua Adelaide Maia Figueiredo, nº 1305, e é aberta à comunidade.

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