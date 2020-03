Aeroporto da capital terá barreira sanitária

O prefeito Marquinhos Trad deve anunciar na sexta-feira (27), uma barreira de vigilância sanitária no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Durante a live desta quinta-feira (26), onde anunciou uma série de medidas relacionadas a abertura de comércio na capital, o prefeito finalizou com o anúncio. “Vamos emitir uma série de normas para que todos os que desembarcarem no nosso solo, sejam submetidos a exame antes de entrar no território de Campo Grande”, disse.

Marquinhos aproveitou a oportunidade para dizer que não há nada definido em relação a abertura de shoppings. Ele disse que ainda fará uma reunião para definir uma maneira para que as atividades nos locais sejam retomadas em breve.

Não há nada decido sobre a volta do transporte público, acrescentou o prefeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também