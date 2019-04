Agenda para castração de gatos abre a partir do dia 22

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) abre o agendamento para castração de felinos a partir da próxima segunda-feira (22). O atendimento será feito por ordem de chegada e o número de vagas é limitado.

O interessado em agendar o procedimento deverá comparecer ao CCZ munido de um documento pessoal com foto. Neste mês, estão sendo disponibilizadas 645 vagas para castração, sendo 193 reservadas às Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal e protetores independentes cadastrados e 452 para a população em geral. Será agendado apenas um animal por CPF.

No ato do agendamento, o tutor é orientado a entrar em contato com o CCZ por telefone e tem um prazo de até cinco dias para fornecer dados extras e receber as orientações sobre o procedimento.

O animal castrado sai microchipado, vacinado contra raiva e com uma receita com medicações que devem ser administradas e outras orientações.

O CCZ fica na avenida Filinto Muller, 1601, no bairro Vila Ipiranga. O agendamento começa a partir das 7h horas da manhã.

