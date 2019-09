Àguas anuncia 42 bairros que ficarão desabastecidos na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Após Campo Grande registrar recorde de consumo de água diário, a concessionária de abastecimento da capital Águas Guariroba anunciou que algumas regiões podem ficar desabastecidas neste período de temperaturas mais altas.

As regiões que serão afetadas são dos bairros Alves Pereira, Piratininga, parte do Aero Rancho, Columbia, Anache, Jd. Presidente, Indubrasil, Santa Emília, Portal Caiobá, Tijuca I e II, Centenário, Moreninhas, Giocondo Orsi, Progresso, Mansur, Tiradentes, Flamboyant, Margarida, Estrela do Sul, Otávio Pécora, Coophasul, Laranjeiras, Coophatrabalho, Talismã, Seminário, Norte Parque, Carajás, Santa Luzia, Pioneiros, Campina Verde, Itamaracá, Bálsamo, Marajoara, Los Angeles, Dom Antônio Barbosa, Amambai, Taveirópolis, Coophamat, Aquarius, Rita Vieira, Paulo Coelho e Bela Laguna.

Nos primeiros dias de setembro deste ano, o campo-grandense consumiu 20 milhões de litros de água a mais por dia, se compararmos com o mesmo período do ano anterior.

O diretor executivo da concessionária Celso Paschoal explicou que equipes estão fazendo trabalho emergencial em termos de reforço no abastecimento, ações de contingenciamento e soluções para aumento da produção de água.

O diretor reforçou. “A concessionária pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período de estiagem, utilizando as reservas das caixas d’água para atividades essenciais”.

Ainda de acordo com a assessoria, investimentos da Águas Guariroba serão realizados na melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento da capital.

No bairro Taveiropolis serão perfurados dois poços de captação subterrânea, beneficiando aproximadamente 150 mil moradores.

No bairro Pioneiros, a concessionária irá perfurar um novo poço profundo, ampliando a produção de água para 140 mil moradores.

Além de novos sistemas que serão interligados, como dos bairros Novos Estados e Coronel Antonino, Bela Laguna e Caiobá I e Rancho Alegre, Núcleo Industrial e Indubrasil e Carajás e Nort Park.

Também serão instaladas novas unidades de bombeamento nos sistemas Buritis e União e novas válvulas redutoras de pressão (VRPs) serão colocadas nos bairros Atlântico Sul, Coophatrabalho e Nova Campo Grande.

A concessionária pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período de estiagem, utilizando as reservas das caixas d’água principalmente para atividades essenciais

O sistema de abastecimento de água de Campo Grande conta com 104 reservatórios espalhados por toda a cidade.

.

Deixe seu Comentário

Leia Também