Bataguassu e Antonio João recebem obras saneamento

O investimento de R$ 8,9 milhões está sendo feito para ampliar o atendimento à população de Bataguassu e Antonio João na área de coleta e tratamento de esgoto. As obras fazem parte do programa de universalização do saneamento básico implantado pelo governador Reinaldo Azambuja para atender os municípios do estado.

Em Bataguassu, cidade com 22 mil habitantes, está sendo executada obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com investimento de R$ 4.3 milhões de reais, sendo R$ 3.4 milhões do PAC 2 (via FUNASA) e o restante da Sanesul.

Atualmente, a capacidade de tratamento da ETE é de 10 litros por segundo; após o término da obra a capacidade será de 30 litros por segundo. No mesmo pacote serão executados mais 11.746 metros de rede coletora e 995 ligações domiciliares de esgoto.

Em Antônio João, município com pouco mais de oito mil habitantes, está sendo executado 21 km de rede coletora de esgoto. As redes transportam o esgoto para as estações de tratamento (ETEs), onde a água será tratada e limpa, sendo lançada de volta para a natureza sem poluir, mantendo a fauna e a flora em ordem.

Também serão feitas mais 1.075 novas ligações domiciliares de esgoto e uma estação elevatória para atender a demanda.

Os recursos, cerca de R$ 4,6 milhões, são da Sanesul, por meio do Programa Avançar Cidades (CAIXA). A expectativa é de que o índice de cobertura chegue aos 68% após o término de todas as obras.

Deixe seu Comentário

Leia Também