Sanesul inicia obra de novo reservatório de água em Corumbá

Com nova obra, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), continua investindo na ampliação do sistema de abastecimento de água em Corumbá. O valor é de cerca de R$ 1,1 milhão, viabilizado totalmente pela empresa.

Um novo Reservatório Apoiado (RA5), de 500.000 litros, e uma estação elevatória de água tratada, irá abastecer a zona alta da cidade. A execução da obra está no inicio, mas gera expectativas positivas para o futuro do abastecimento do município, com cerca de 150 mil habitantes atualmente.

Atualmente, outros dois reservatórios da Sanesul estão na fase final, o R3 e R4, de 3,5 milhões de litros e 1,5 milhões de litros, que aumentará a capacidade de armazenamento de água para abastecer a população do município. Serão construídas também duas estações elevatórias. Esses projetos estão com recursos do Governo Federal, pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.

“Com a finalização do R3 e R4 já vamos poder setorizar o abastecimento das zonas média e alta, melhorando o atendimento de uns 20 bairros, exceto o Centro, inclusive alguns pontos novos de rede que ficam na área extrema da cidade. Com o novo reservatório que estamos começando (R5) vai ser possível atender os bairros novos da extrema alta como o Corumbela, Flamboyant 1, 2 e 3, e os novos conjuntos que estão sendo construídos”, afirmou o gerente regional da Sanesul de Corumbá, Eduardo Duque. .

A captação da cidade é feita por três motobombas, sendo uma permanecendo na reserva. A cada hora são sugados 1.580 m³ de água bruta do Rio Paraguai e levada, por duas adutoras, para a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sanesul, distante cerca de 3 km do rio, na Rua Cabral.

