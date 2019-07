Águas Guariroba deve recapear vias "machucadas", diz prefeito

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad contou que a partir do dia 20 de julho a concessionária Águas Guariroba deverá recapear toda a extensão das ruas Arthur Jorge e Pernambuco, , segundo termo de compromisso assinado entre ambas as partes no início da gestão.

Marquinhos explicou que firmou um acordo, com a responsável pelos serviços de água e coleta e tratamento de esgoto da capital, dizendo que toda rua que passasse por reparos pela concessionária deveria ser recapeada, e não somente o local onde foi realizado a manutenção.

O prefeito descreveu o decreto. “Nós fizemos um decreto no inicio da gestão, de que todo o lugar que a Águas Guarirobas fosse mexer, ela tinha que ter uma autorização da prefeitura, o que não era assim no passado, e no início deste ano, a Águas nos procurou dizendo que precisava mexer em ruas da cidade, alegando que precisava trocar a drenagem pluvial, nós demos a devida autorização, mas em contra partida, ela deve recapear toda a rua, e não apenas os pedaços onde ela quebra, onde ela “machuca”, explicou o gestor municipal.

Pelo planejamento da Prefeitura, a concessionária terá de refazer 33,8 quilômetros de pavimento como medida compensatória pela abertura de valetas para substituição da rede de água na rua Pernambuco, onde houve a substituição da rede de água de cimento amianto por canos de PVC.

A redação entrou em contato com concessionária Águas Guariroba, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

