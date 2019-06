Em busca de investimentos, prefeito convida empresários libaneses para visita à Capital

Campo Grande receberá a visita de empresários libaneses - que prosperaram em diversos estados brasileiros – para conhecer e possivelmente investir na Capital. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (17) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), após ser questionado sobre o resultado de sua viagem a Beirute, capital do Líbano, onde participou da 6ª edição da Conferência da Energia da Diáspora Libanesa, evento encerrado ontem (16).

Durante o período da conferência, que teve início no dia 5 de junho, a vice-prefeita Adriane Lopes assumiu o comando da prefeitura. “Hoje nós estamos em contato com empresas de libaneses que prosperaram em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo [vereador Eduardo Tuma], que é o relator do orçamento de quase R$ 1 bilhão por lá, vai vir a Campo Grande com vários empresários libaneses - que nós chamamos de irmãos - para olhar para a Capital e investir aqui”, disse Trad.

Segundo ele, a viagem possibilitou o contato com cidades inteligentes e várias tecnologias, inclusive administrativas, “muito acima do que a gente pudesse imaginar”. Sobre a possibilidade de um pacote de obras para comemorar o aniversário de Campo Grande, em 26 de agosto, Marquinhos Trad é pontual. “Se tiver uma escola pronta hoje, eu vou inaugurar. Se tiver um posto de saúde pronto para amanhã, eu vou inaugurar amanhã. Eu não vou ficar esperando para fazer marketing político”.

Afirmou ainda que as obras não podem andar só em agosto. “Tem gestor que espera chegar o aniversário para inaugurar um monte de coisa e falar que está fazendo coisas boas para a cidade. Nós nunca fizemos isso”.

