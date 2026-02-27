Águas Guariroba divulga calendário de ações sociais para 2026

Em 2025, cerca de 40 mil pessoas foram atendidas pelos programas da Águas Guariroba. A concessionária iniciou as ações sociais de 2026 com três projetos: Afluentes, voltado ao diálogo com lideranças comunitárias; Bolha de Sabão, que ensina o reaproveitamento de óleo de cozinha para produção de sabão; e Esporte para Todos, com atividades esportivas nas comunidades.

Março – Começam os projetos na área de educação ambiental. O Sanear promove palestras e capacitações sobre saneamento básico. O De Olho no Óleo reforça orientações sobre descarte correto do óleo de cozinha. O Pioneiros realiza visitas técnicas e atividades de preparação de jovens para o mercado de trabalho.

Março a Junho – Primeiro ciclo do projeto Portas Abertas, com visitas guiadas às unidades operacionais da concessionária.

Agosto a Novembro – Segundo ciclo do Portas Abertas.

Novembro – Realização do Prospera, ação nacional do Instituto Aegea, que reúne serviços como atendimentos de saúde, emissão de documentos, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social.

Durante todo o ano –

A Tarifa Social permanece disponível para famílias que atendem aos critérios. A concessionária também mantém ações de voluntariado, como campanhas de agasalho, doação de sangue e atividades em datas comemorativas.

Interessados em levar os projetos para os bairros podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

