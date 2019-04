Empresa garante que água distribuída é saudável e de qualidade

Graziella Almeida com informações de assessoria

Por meio de nota, a Águas Guariroba responsável pelo saneamento em Campo Grande, afirma que a água distribuída na cidade é de qualidade. De acordo com as informações, a assessoria relata todo o processo de tratamento da água, até chegar à residência dos contratantes do serviço.

Segundo a empresa, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), interpreta de maneira errada os dados disponibilizados pelas redes de saneamento. A presença de agrotóxicos excedida relatado pelo Sisagua não foi detectada em nenhuma analise, somente o permitido na Resolução CONAMA 357/05 e CONAMA 396/11.

A água distribuída em Campo Grande é monitorada no laboratório que fica na estação de tratamento de água (ETA) Guariroba, onde são realizados diariamente exames bacteriológicos e físico-químicos em amostras coletadas em vários pontos da cidade.

Por dia, a empresa analisa em média 130 amostras de água. Mensalmente, são feitas 25 mil análises de qualidade, atendendo as normas da portaria 005/2017 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e vigilância da água para consumo humano.

A Águas Guariroba irá pedir esclarecimentos para que nenhuma informação seja divulgada de maneira que coloque em dúvida a qualidade da água fornecida para os campo-grandenses. Acesse a fonte oficial e conheça todos os dados do controle de qualidade da água de Campo Grande neste link .

