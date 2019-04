Vídeo - Águas Guariroba arruma buraco após manifestação no Danúbio Azul

Depois de manifestação dos moradores e reportagem do JD1 Notícias, uma equipe da Águas Guariroba solucionou o problema do buraco na rede de esgoto do bairro Danúbio Azul.

O fato viralizou no último sábado (13), depois que os moradores colocaram um vaso sanitário ao lado do buraco, com uma placa chamando a atenção dos responsáveis para resolver o problema.

Segundo relatos dos moradores, há uma semana o buraco surgiu no cruzamento das ruas Vagner Jorge Bortotto Garcia com Alitália e, no sábado, perceberam que o buraco aumentou, colocando em risco os moradores e motoristas que passam pelo local.

Assim como procuraram a nossa equipe de reportagem para denunciar o fato, os moradores agradeceram o espaço dado pelo JD1 e informaram que o problema foi resolvido no domingo (14). Uma equipe esteve no local, reconstruiu a rede e instalou uma tampa de bueiro, onde o buraco se formou.

Relembre, no vídeo abaixo, a reivindicação do mestre de obras, Antonio Leal Santana:

