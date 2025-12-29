Menu
Águas realizou mais de 52 mil serviços de abastecimento e esgotamento por mês no ano

Concessionária, ao todo, já fez 575.213 serviços ao longo de 2025

29 dezembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Equipe durante execução de serviçoEquipe durante execução de serviço   (Divulgação/Águas Guariroba)

A Águas Guariroba, concessionária responsável pela distribuição de água em Campo Grande, realizou mais de 52 mil serviços relacionados a abastecimento de água e esgotamento sanitário por mês na capital sul-mato-grossense.

No total, a concessionária executou 575.213 serviços. Em meio aos serviços, a empresa apresentou o balanço mostra 98,06% de cumprimento dos prazos, reforçando o compromisso da empresa com a eficiência e a confiabilidade no atendimento.

Entre os serviços mais executados em 2025 estão ações essenciais para a operação do sistema, como instalação e substituição de hidrômetros, verificações de vazamento, manutenções de ramais e cavaletes, além de ligações de água e esgoto.

Também foram realizadas intervenções de recomposição asfáltica e de calçadas, assegurando a adequada finalização das obras e a preservação da infraestrutura urbana.

Os resultados de 2025 reforçam o desempenho da concessionária em um cenário no qual Campo Grande se destaca nacionalmente pelos avanços no saneamento básico, consolidando a cidade como referência no Centro-Oeste e no Brasil.

A Águas Guariroba segue investindo em tecnologia, capacitação de equipes e melhoria contínua de processos, com foco em ampliar a eficiência operacional e a excelência no atendimento aos seus clientes.

