Águas registra recuperação gradativa nos reservatórios

A concessionária responsável pelo abastecimento de água em Campo Grande, Águas Guariroba, registrou recuperação gradativa nos níveis dos reservatórios, graças a ações de melhoria e apoio da população.

Apesar da melhora, até o fim do período de estiagem, a concessionária manterá a atenção e pede a colaboração da população ao adotar medidas de consumo consciente de água.

Campo Grande vem registrando recordes no consumo de água diário pela população, devido a altas temperaturas chegando a 5 graus acima da média por período por mais de cinco dias. Somente nos primeiros dias de setembro deste ano, o campo-grandense consumiu 20 milhões de litros de água a mais por dia em comparação ao mesmo período no ano passado.

A Águas Guariroba realiza investimentos para a melhoria e ampliação no sistema de abastecimento de Campo Grande. No bairro Taveirópolis, foram iniciadas as obras de perfuração de dois poços de captação subterrânea que atenderão cerca de 150 mil moradores da região. Já no bairro Pioneiros, será perfurado um novo poço profundo para ampliar a produção de água, atendendo cerca de 140 mil moradores.

Novos sistemas serão interligados, como dos bairros Novos Estados e Coronel Antonino, Bela Laguna e Caiobá I e Rancho Alegre, Núcleo Industrial e Indubrasil e Carajás e Nort Park. Também está previsto, a instalação de novas unidades de bombeamento nos sistemas Buritis e União e novas válvulas redutoras de pressão (VRPs) serão colocadas nos bairros Atlântico Sul, Coophatrabalho e Nova Campo Grande. O sistema de abastecimento de água de Campo Grande conta com 104 reservatórios espalhados por toda a cidade.

Recomendações para o uso consciente da água:

Evite lavar o carro

Evite a irrigação de gramas e jardins

Evite a utilização da mangueira

Evite encher piscinas e banheiras

Evite lavar varandas e calçadas

Reutilize a água sempre que possível

Deixe seu Comentário

Leia Também