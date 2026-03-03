Alessandro Menezes assume como secretÃ¡rio adjunto da Setesc

Alessandro Menezes de Souza foi nomeado nesta terça-feira, dia 3, como novo secretário adjunto da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A nomeação aconteceu em publicação no Diário Oficial do Estado.

A nomeação foi assinada pelo governador Eduardo Riedel.

Alessandro já figurou em posições importantes no governo de Mato Grosso do Sul, quando assumiu a cadeira da Superintendência na Gestão de Informação, passando também pela Subsecretaria de Relações Institucionais do Governo.

Antes de assumir a cadeira na Setesc, ele esteve como assessor da Segov (Secretaria de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Alessandro é formado em Marketing e Publicidade, além de ter bacharelado em Psicologia. Ele também tem formações em Gestão de Projetos, especialização em Governança de TI e conta com qualificações de Administração Financeira e Gestão Pública.

