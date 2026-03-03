Menu
Alessandro Menezes assume como secretÃ¡rio adjunto da Setesc

Antes de assumir a cadeira na Setesc, ele esteve como assessor da Segov

03 março 2026 - 07h50
Alessandro Menezes esteve na Segov antes de assumir cadeira da SetescAlessandro Menezes esteve na Segov antes de assumir cadeira da Setesc   (Redes Sociais)

Alessandro Menezes de Souza foi nomeado nesta terça-feira, dia 3, como novo secretário adjunto da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A nomeação aconteceu em publicação no Diário Oficial do Estado.

A nomeação foi assinada pelo governador Eduardo Riedel.

Alessandro já figurou em posições importantes no governo de Mato Grosso do Sul, quando assumiu a cadeira da Superintendência na Gestão de Informação, passando também pela Subsecretaria de Relações Institucionais do Governo.

Antes de assumir a cadeira na Setesc, ele esteve como assessor da Segov (Secretaria de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Alessandro é formado em Marketing e Publicidade, além de ter bacharelado em Psicologia. Ele também tem formações em Gestão de Projetos, especialização em Governança de TI e conta com qualificações de Administração Financeira e Gestão Pública.

