Após atrasos e cancelamentos, Aeroporto de Campo Grande volta a operar normalmente

Os cancelamentos dos voos com destino a Guarulhos, nesta sexta-feira (29), afetou os voos que saiam do Aeroporto Internacional de Campo Grande. No entanto, a situação já foi normalizada na tarde de hoje (30).

Os atrasos e cancelamentos se deram devido o temporal que atingiu São Paulo, provocando tumulto entre passageiros em diversos aeroportos do Brasil, incluindo da Capital de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações divulgadas, conforme informações a situação já normalizou.

JD1 Notícias

