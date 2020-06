Após fechar “Barolé”, Marquinhos aumenta fiscais em bares e toque de recolher

Saiba Mais Cidade Produtor de eventos denuncia empresário que lotou Barolé em plena pandemia

O prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta terça-feira (23), o novo horário do toque de recolher em Campo Grande que, a partir da próxima sexta-feira (26), valerá das 22h às 5h, e não mais das 00h as 5h.

Além disso, o prefeito disse que dobrou o número de fiscais nas ruas, que focarão, principalmente, nos bares e locais que constumam desobedecer as medidas na capital. A medida foi tomada depois do episódio de aglomeração de pessoas no último domingo , no bar inaugurado na pandemia: Barolé.

O estabelecimento foi fechado nesta terça-feira (23). “Hoje fizemos o fechamento daquela atividade de lazer, tudo isso poderia ser evitado, bastava cumprir o regramento. Agora pode trazer mais transtornos aos proprietários com o fechamento. Não vai ser por causa de um que vamos prejudicar todos, o que vamos fazer, é intensificar a fiscalização, em cima daqueles que já sabemos que não estão obedecendo, então, tomem cuidado, a partir de hoje, dobramos o número de fiscais nas ruas”, disse na live desta terça. Assista:

