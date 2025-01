Após problema na rede elétrica, Parque das Nações volta a fechar no horário normal

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, já retomou suas atividades após às 18h. Desde essa quarta-feira (29), o local voltou com o horário de funcionamento normal. No entanto, há limitações em algumas áreas.

O principal parque da Capital estava fechado há alguns dias para manutenção, após apresentar problema na rede elétrica. Diante disso, os problemas estão sendo resolvidos aos poucos.

Segundo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), responsável pela gestão do parque, a manutenção afeta a iluminação e implica em restrições temporárias da visitação do público.

A visitação no período noturno será restrita somente ao circuito em torno do lago principal. Os trechos bloqueados por segurança estendem-se desde a entrada do Museu das Culturas Dom Bosco até a entrada do Museu de Arte Contemporânea (Marco), próximo ao parquinho infantil.

Durante esse período de manutenção, as áreas fechadas para visitação estarão isoladas com cones e faixas de isolamento para evitar acidentes. O parque fica aberto para visitação das 6h às 22h.

