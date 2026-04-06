Atendimento veterinário gratuito começa nesta segunda-feira a agenda de abril na Capital

O consultório móvel da Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea) começa, nesta segunda-feira (6), a agenda de abril em Campo Grande, levando atendimento veterinário gratuito para diferentes regiões da cidade.

Os serviços são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com distribuição de 15 senhas para castração e 15 para outros atendimentos, como consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação, sempre por ordem de chegada.

A primeira parada será na Arena Novos Estados, na Rua Jataúba, 26, no Parque Novos Estados, onde a ação segue até quinta-feira (10).

Para ser atendido, é preciso apresentar CadÚnico atualizado e impresso, documento com foto e comprovante de residência.

A iniciativa busca facilitar o acesso aos cuidados com cães e gatos e ajudar no controle da população de animais na Capital.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também