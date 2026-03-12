Atropelada por carro, jovem de MS tenta recuperar vida autÃ´noma com prÃ³tese de R$ 100 mil

Leidiane Vieira dos Santos, de 27 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito no dia 22 de março do ano passado, quando foi atropelada por um carro de passeio na Avenida dos Ipês, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande. Desde então, a vida dela mudou completamente.

Em razão do acidente, no qual ela estava em uma motocicleta, a jovem sofreu fratura exposta e mesmo recebendo atendimento médico, foi preciso realizar a amputação da perna direita.

Ela passou por duas cirurgias e o objetivo dela é voltar a ter uma vida autônoma, mas para isso, precisa de ajuda financeira, pois a prótese que faria ela retomar as rotinas normais custa R$ 100 mil. Junto de amigos e familiares, Leidiane abriu uma vaquinha virtual para arrecadar o valor.

"Hoje, estou em casa e em processo de recuperação da cicatrizes físicas e emocionais. O impacto inicial foi devastador, mas meu foco total está na minha reabilitação. Meu sonho é recuperar minha autonomia: voltar a caminhar, trabalhar e realizar as tarefas simples do dia a dia", diz.

Leidiane afirma que o alto custo foge da sua realidade nesse momento, mas que o procedimento poderá ser feito em Campo Grande, já que ela conseguiu um desconto com um médico, mas os R$ 100 mil é o grande desafio de momento para a jovem.

"Agradeço imensamente por cada mensagem de carinho, por cada oração e por cada gesto de generosidade".

Para ajudar Leidiane, é só clicar no link para a vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-retomar-o-ritmo-da-vida

