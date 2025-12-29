Balanço do Detran destaca modernização de atendimento e expansão de serviços em 2025

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerra 2025 destacando a modernização da infraestrutura física, considerada estratégica para garantir atendimento de qualidade, expansão dos serviços oferecidos e a segurança viária no Estado. A Diretoria de Engenharia do órgão apresenta um balanço com reformas em unidades, ampliação do modelo de atendimento integrado e investimentos em engenharia de trânsito.

A diretora de Engenharia do Detran-MS, Maria Moura, destacou o papel do setor na segurança pública das vias e na qualidade do serviço prestado.

“A engenharia de trânsito desenvolve um trabalho essencial para a segurança viária, reduzindo significativamente os índices de sinistros de trânsito por meio de sinalizações e planejamento eficiente. Nas agências, estamos nos empenhando para entregar ambientes cada vez mais adequados e acessíveis, com reformas que proporcionam maior qualidade de vida e produtividade no trabalho diário”, afirma.

Entre as ações estruturais, o órgão concluiu a reforma completa da agência de Angélica e realizou manutenção nas unidades de Dois Irmãos do Buriti e Terenos. Para dar continuidade às melhorias, foi licitada uma ata de manutenção predial válida para 2026.

O balanço também cita a expansão do modelo de Agência Integrada, desenvolvido em parceria com a Sejusp e outros órgãos estaduais, reunindo diversos serviços em um único espaço. O formato, iniciado no Comper Itanhangá, foi ampliado para a Agência Sede e para a Agência Híbrida de Dourados, que está em fase final de adequação. O modelo já opera em Corumbá, Santa Rita do Pardo e Shopping Três Lagoas, e deve chegar às unidades de Douradina e Shopping Campo Grande no primeiro trimestre de 2026.

Outra frente de atuação é a estrutura que sustentará a evolução digital do órgão, com a implantação de um novo Data Center na sede do Detran-MS, em Campo Grande. A entrega está prevista para dezembro de 2025, com início de funcionamento em 2026.

“Estamos entregando o novo Data Center do Detran-MS, que vai garantir uma segurança estrutural para toda a inovação tecnológica do órgão”, explica Maria Moura.

Na área de segurança viária, o Detran-MS realizou obras de sinalização horizontal e vertical nos municípios de Sidrolândia, Nioaque e Coxim. Em Corumbá, foi instalada uma nova estrutura de cruzamento semafórico para atender demandas do Corpo de Bombeiros e garantir maior fluidez e segurança no tráfego. Para 2026, já está em curso a licitação para atender 11 municípios com novas intervenções.

Mesmo com todos os municípios do Estado integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, que transfere a responsabilidade da segurança viária às prefeituras, o Detran-MS acompanha projetos prestando consultoria técnica, como em planejamentos de faixas de pedestres, redutores de velocidade e outras intervenções.

