Bazar solidÃ¡rio terÃ¡ itens da Receita Federal para ajudar crianÃ§as nas Moreninhas

Um bazar solidário será realizado nos dias 12 e 13 de março, das 7h às 19h, no estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, em Campo Grande. A ação vai vender produtos doados pela Receita Federal, como roupas, acessórios, perfumes, celulares, eletrônicos e pequenos eletrodomésticos.
Toda a renda será destinada ao Centro de Apoio à Família das Irmãs Franciscanas de São José, que atende diariamente mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro Moreninhas.
O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Segundo a entidade, o bazar ajuda a manter as atividades sociais, que incluem oficinas de arte, esportes e ações educativas voltadas ao desenvolvimento das crianças.
Serviço
Bazar solidário com itens da Receita Federal
Data: 12 e 13 de março
Horário: 7h às 19h
Local: Estacionamento do Fort Atacadista Cafezais
Endereço: Av. Gury Marques, 7418 – esquina com Av. Cafezais, Campo Grande.