Bazar solidÃ¡rio terÃ¡ itens da Receita Federal para ajudar crianÃ§as nas Moreninhas

Um bazar solidário será realizado nos dias 12 e 13 de março, das 7h às 19h, no estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, em Campo Grande. A ação vai vender produtos doados pela Receita Federal, como roupas, acessórios, perfumes, celulares, eletrônicos e pequenos eletrodomésticos.

Toda a renda será destinada ao Centro de Apoio à Família das Irmãs Franciscanas de São José, que atende diariamente mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro Moreninhas.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Segundo a entidade, o bazar ajuda a manter as atividades sociais, que incluem oficinas de arte, esportes e ações educativas voltadas ao desenvolvimento das crianças.

Serviço

Bazar solidário com itens da Receita Federal

Data: 12 e 13 de março

Horário: 7h às 19h

Local: Estacionamento do Fort Atacadista Cafezais

Endereço: Av. Gury Marques, 7418 – esquina com Av. Cafezais, Campo Grande.

