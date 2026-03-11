Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Bazar solidÃ¡rio terÃ¡ itens da Receita Federal para ajudar crianÃ§as nas Moreninhas

A aÃ§Ã£o vai vender roupas, acessÃ³rios, perfumes, celulares e eletros

11 marÃ§o 2026 - 10h24Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

Um bazar solidário será realizado nos dias 12 e 13 de março, das 7h às 19h, no estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, em Campo Grande. A ação vai vender produtos doados pela Receita Federal, como roupas, acessórios, perfumes, celulares, eletrônicos e pequenos eletrodomésticos.

Toda a renda será destinada ao Centro de Apoio à Família das Irmãs Franciscanas de São José, que atende diariamente mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro Moreninhas.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Segundo a entidade, o bazar ajuda a manter as atividades sociais, que incluem oficinas de arte, esportes e ações educativas voltadas ao desenvolvimento das crianças.

Serviço
Bazar solidário com itens da Receita Federal
Data: 12 e 13 de março
Horário: 7h às 19h
Local: Estacionamento do Fort Atacadista Cafezais
Endereço: Av. Gury Marques, 7418 – esquina com Av. Cafezais, Campo Grande.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Tecnologia
Evento da Defensoria PÃºblica debate IA e desafios do Direito do Consumidor em Campo Grande
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisão
JustiÃ§a
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisÃ£o
Desembargador Ary Raghiant Neto - Foto: TJMS
JustiÃ§a
'Tempos de muito aprendizado', diz desembargador ao deixar o TJMS para voltar Ã  advocacia
Reclamações da 'Prefs'? Cidadãos de Campo Grande poderão cobrar respostas em app
Cidade
ReclamaÃ§Ãµes da 'Prefs'? CidadÃ£os de Campo Grande poderÃ£o cobrar respostas em app
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
JustiÃ§a
Dupla pega 40 anos de prisÃ£o por matar mulher brutalmente em Campo Grande
Segundo Papy, o resultado foi fruto de articulação entre base e oposição durante a votação das emendas
Cidade
CÃ¢mara derruba vetos e garante R$ 8,3 milhÃµes para obras em Campo Grande em 2026
Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contato
Cidade
PraÃ§a Ary Coelho recebe aÃ§Ã£o com exames gratuitos no Dia Mundial do Rim na Capital
No Mês da Mulher, Detran-MS oferece curso de pilotagem segura para motociclistas
Cidade
No MÃªs da Mulher, Detran-MS oferece curso de pilotagem segura para motociclistas
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Animal e rodovia - Foto: Ilustrativa
Meio Ambiente
MPMS lanÃ§a na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026