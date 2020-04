Camelódromo reabre com poucos clientes

O Camelódromo de Campo Grande retomou as atividades na manhã desta quarta-feira (8), adotando uma série de medidas para garantir a biossegurança, disponibilizando álcool em gel, fixando instruções sobre a prevenção do coronavírus, entre outras medidas de evitar o contágio dos trabalhadores e consumidores.

O JD1 Notícias acompanhou a movimentação no local nas primeiras horas desta quarta. A movimentação é considerada tranquila, com poucas pessoas circulando no local. Na entrada, os consumidores são obrigados a passarem álcool em gel nas mãos, e em cada box, também é disponibilizado o produto.

No interior do camelódromo, o cenário é de algumas lojas fechadas e a aglomeração corriqueira. Os vendedores usam máscaras e, alguns, luvas. Para o vendedor de roupas, Leandro Silva, 31 anos, o movimento poderá ser maior a partir de amanhã. “Temos que vender para reparar o prejuízo dos dias que ficamos sem atender. A expectativa está boa para os próximos dias”, disse.

Seguindo as recomendações de biossegurança, a vendedora de outra loja de roupas, Tamires dos Santos, afirmou que os clientes não poderão experimentar as roupas que quiserem comprar. Para ela, a semana será fraca na venda. “O movimento será fraco, as pessoas estão com medo de sair”, opinou.

Os lojistas revezarão a abertura das lojas para que a movimentação seja moderada no local.

