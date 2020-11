Caminhão perde freio e derruba poste na Euler de Azevedo

Um caminhão com carregamento de terra perdeu o freio na tarde desta quarta-feira (4) na Avenida Euler de Azevedo, no bairro São Francisco e colidiu de frente com um poste de luz, deixando pontos da região sem energia.

Segundo informações de moradores da região, enviadas ao JD1 Noticias, seria de que o caminhão teria perdido o freio e colidido com um poste de luz em frente a um comércio, gerando falta de luz em alguns pontos.

A equipe da Energisa já foi informada e neste momento está realizando a manutenção do poste de energia e retirando os fios que foram arrebentados. A região permanece sem energia.

A Agetran está no local dando suporte ao trânsito que ficou comprometido.

