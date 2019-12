Campanha Nome Limpo termina nesta sexta

A 14ª edição da campanha de recuperação de crédito, Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande termina nesta sexta-feira (13).

O atendimento segue até às 17h com as empresas Crea-MS, Energisa, Insted, Pax Real e Unigran. Os clientes inadimplentes dessas empresas devem procurar a entidade portando algum documento de identificação com foto. Somente nos três primeiros dias a campanha negociou quase R$ 670 mil e atendeu mais de mil pessoas.

A Energisa, por exemplo, está atendendo clientes que tenham uma ou mais faturas com atraso no pagamento superior a 30 dias, e oferece condições especiais na quitação de débitos, como desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento. As condições de negociação estão sujeitas a análise, e a negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular, munido do documento de identificação.

As empresas seguirão uma escala de funcionamento na estrutura montada dentro da ACICG. “Orientamos as pessoas a consultarem o cronograma de atendimento antes de se deslocarem para realizar sua negociação e, em caso de dúvidas, podem entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5063 e 9846-3135”, explica a supervisora da Central de Recuperação de Crédito da ACICG, Paola Nogueira.

