Caravana iluminada da Coca-Cola passará por Campo Grande dia 18

A tradicional Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola passará por Campo Grande no próximo dia 18 de dezembro com caminhões cenografados com imagens de pessoas celebrando a união em família e amigos.

Com reforço na campanha “Juntos a Magia Acontece”, a caravana também terá como destaque a presença do Papai e Mamãe Noel. "Relacionamos Coca-Cola às refeições o ano inteiro e não podemos deixar de celebrar o encontro mais esperado do ano, que é a ceia de Natal, momento em que "Juntos a Magia Acontece", revela Luciano Sá, gerente de Publicidade, Promoções e Eventos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Este ano, as caravanas também percorrerão as ruas com elementos inéditos: o caminhão com o tradicional cenário do Papai e da Mamãe Noel será decorado com cerca de 3.750 garrafas PET recicladas de tamanhos variados, compondo elementos cenográficos como trenó, árvores e renas. Para garantir a iluminação de toda a frota, serão usados dois mil metros de mangueira LED.

Serviço

Caravana Iluminada de Natal

Onde: Campo Grande - MS

Quando: 18/12 - quarta-feira

