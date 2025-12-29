Campo Grande foi contemplada com 90 quilômetros de novas redes de esgoto em 2025

A Águas Guariroba segue investindo de forma consistente na melhoria do sistema de esgotamento sanitário de Campo Grande. Em 2025, a empresa estendeu mais de 90 quilômetros de redes de esgoto e realizou quase 10 mil novas ligações domiciliares, beneficiando cerca de 27 mil pessoas diretamente com o acesso a esse serviço essencial.

A iniciativa faz parte do esforço contínuo da empresa para garantir a universalização do saneamento e promover o desenvolvimento sustentável da capital sul-mato-grossense. Com esses investimentos, Campo Grande já alcançou mais de 94% de cobertura de esgoto, destacando-se como uma referência nacional em saneamento básico.

Outro ponto importante foi o avanço nas obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Botas, que, em fase final, ampliará a capacidade de tratamento da cidade, com a previsão de tratar 600 milhões de litros de esgoto por ano.

Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba, destacou que a expansão do serviço de esgoto não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também um investimento na qualidade de vida da população, na proteção ambiental e na preparação da cidade para o futuro.

Com os resultados de 2025, a Águas Guariroba reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços e o fortalecimento do saneamento em Campo Grande.

