Cidade

Campo Grande terá carnaval infantil com programação gratuita

Shopping Campo Grande, Bosque dos Ipês e Pátio do Centro recebem as famílias

05 fevereiro 2026 - 13h25Sarah Chaves
Foto: Divulgação/BosqueFoto: Divulgação/Bosque  

O Carnaval infantil ganha espaço em Campo Grande com uma programação gratuita voltada às famílias, reunindo atividades lúdicas, bailinhos, oficinas e concursos de fantasia. Entre os destaques estão ações no Shopping Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês e no Pátio – O Shopping do Centro, que concentram eventos entre os dias 14 e 17 de fevereiro, sempre a partir das 15h.

A proposta é oferecer opções seguras e acessíveis para crianças, com entrada gratuita, em diferentes regiões da cidade, valorizando o Carnaval como espaço de convivência, brincadeira e cultura.

Pátio Folia – Centro

O Pátio – O Shopping do Centro realiza o Pátio Folia nos dias 14 e 16 de fevereiro, a partir das 15h. A programação inclui dança, concurso de fantasia com premiação e animação da Fábrica do Brinca, que comanda o bloquinho no centro da cidade.

Local: Pátio – O Shopping do Centro
Entrada: gratuita

Carnaval infantil no Shopping Campo Grande

De 14 a 17 de fevereiro, o Shopping Campo Grande promove quatro dias de atividades voltadas ao público infantil e às famílias. A programação inclui cortejos carnavalescos, pinturinha facial, oficinas criativas, brincadeiras com brindes e bailinho diário.
Entre os destaques estão o concurso de fantasias infantil e o concurso de fantasias pet, ambos com premiação. As inscrições são feitas pelo Instagram do shopping, @shoppingcg.

Programação (sempre a partir das 15h):
• 14/02: Cortejo, pinturinha facial, brincadeiras e bailinho
• 15/02: Cortejo, desfile infantil, oficina de balangandã e bailinho
• 16/02: Oficina de cabelo maluco, brincadeiras e bailinho
• 17/02: Desfile pet, brincadeiras e encerramento

Carnavalzinho do Bosque dos Ipês

O Carnavalzinho do Bosque acontece de 14 a 17 de fevereiro, também a partir das 15h, com atividades para crianças e espaço para os pets. A programação reúne oficinas de balangandã, pinturinha facial, bailinhos infantis, gincanas musicais, marchinhas, cirandas e desfiles de fantasia infantil e pet.

 Local: Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796
Entrada: gratuita

 

