Campo Grande terá operação especial de transporte coletivo no feriado de Finados; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que realizará uma operação especial no transporte coletivo urbano de Campo Grande no próximo domingo (2), feriado de Finados, para garantir atendimento adequado à população.

A ação, desenvolvida em parceria com o Consórcio Guaicurus, tem como objetivo oferecer um serviço seguro, eficiente e ajustado à demanda do dia, especialmente para quem se deslocará aos cemitérios da cidade.

Durante o feriado, será aplicada tarifa promocional de R$ 2,00 para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (Smart Card), conforme determina a Portaria nº 30, de 23 de janeiro de 2025.

As linhas regulares vão operar com planos diferenciados, conforme o planejamento:

Plano de sábado (1º): linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 101, 110, 115, 302, 313, 316, 319, 403, 408, 416, 515, 517, 520 e 522;

Plano de segunda a sexta-feira: linhas 222, 229, 503 e 507;

Linha 074: operação da tabela 01 suspensa a partir das 18h55.

Além disso, haverá linhas especiais com reforço de itinerários para atender os principais cemitérios:

Linha 300 Cemitério Jardim da Paz, conforme O.S. 261/23, nos dias 1º e 2 de novembro (Saída para Sidrolândia);

Linha 400 Cemitério Santo Amaro, conforme O.S. 147/13.

Para garantir mais agilidade, veículos de reserva com tripulação estarão disponíveis nos terminais das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de apoio na Praça Ari Coelho das 15h às 18h.

