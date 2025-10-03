Menu
Clientes chegam 1h da madrugada para inauguração da Sephora na Capital

Maior franquia mundial de cosméticos abriu as portas nesta sexta-feira no Shopping Campo Grande; 1.300 pessoas chegaram antes da loja abrir

03 outubro 2025 - 17h10Taynara Menezes
Fãs da marca lotaram o Shopping na manhã de hojeFãs da marca lotaram o Shopping na manhã de hoje   (Foto: Divulgação)

A chegada da Sephora na Capital trouxe muita emoção nesta sexta-feira (3), a maior franquia mundial de cosmético inaugurou sua primeira unidade no estado no Shopping Campo Grande e atraiu centenas de pessoas. Mesmo com a abertura programada para às 12h30, os primeiros clientes chegaram ao local por volta de 1h da madrugada, ansiosos para garantir um lugar na fila da inauguração.

Antes mesmo das lojas do shopping abrirem, 1.300 pessoas já estavam ocupando os corredores do centro de compras, em uma demonstração clara do prestígio da marca. O entusiasmo tomou conta dos fãs, que enfrentaram a longa espera com sorrisos, cantos e muita animação, enquanto aproveitavam as ativações e os brindes oferecidos tanto pela Sephora quanto pelo Shopping.

Entre os primeiros da fila estavam as adolescentes Maytê Garcia e Marcela Guimarães, de 13 anos, que, acompanhadas da mãe de Marcela, dividiram a noite entre cochilos no carro e a ansiedade pela grande inauguração.

"Valeu muito a pena esperar todo esse tempo. Elas (as influenciadoras) são lindas e super simpáticas, estamos emocionadas. Amamos as marcas da Sephora e sempre que viajamos vamos às lojas, e agora temos uma aqui em nossa cidade", contou Maytê, com sua cesta de compras nas mãos.

Com uma área total de 310m², sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a nova loja segue o conceito global da Sephora, com sua fachada moderna de listras iluminadas e um logo flutuante. Um dos grandes destaques da unidade é o Beauty Spa, um serviço exclusivo da rede que oferece tratamentos premium e personalizados, criando uma experiência única de autocuidado para os clientes.

Para completar a experiência de boas-vindas, os 150 primeiros clientes foram presenteados com vouchers de R$ 150, garantindo uma experiência completa logo após a abertura da loja. A superintendente do Shopping Campo Grande, Vanessa Miller, ressaltou a importância desse evento para a cidade e o estado.

"A inauguração reforça nosso compromisso com a excelência e com a vinda das marcas mais aguardadas. A adesão do público comprova o quanto a Sephora é desejada, e sua chegada traz também um impacto positivo econômico e social para Mato Grosso do Sul", afirmou.

Com presença em mais de 34 países e fazendo parte do Grupo LVMH, a Sephora representa inovação e prestígio no mundo da beleza. Sua chegada a Campo Grande não é apenas a inauguração de uma loja, mas um novo capítulo para o setor de cosméticos no estado, conectando os consumidores sul-mato-grossenses às maiores tendências e marcas do mundo.

