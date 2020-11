Coletivos feministas organizam manifestação em Campo Grande após caso Mariana Ferrer

Os coletivos Juntas Crescemos, Elas Podem e o site Papo de Vênus estão uma manifestação chamada Justiça por Mariana Ferrer, nesta sexta-feira (6), às 16h, na Avenida Afonso Pena com a Rua Dona Ambrosina (em frente ao prédio da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul).

A manifestação, apartidária e com fins culturais, levanta duas principais bandeiras: o fim da culpabilização da vítima dentro da cultura do estupro e a revisão do machismo estrutural no sistema judiciário brasileiro. Além de pedirem revisão da sentença que absolveu André de Camargo Aranha, mesmo após o relato de estupro sofrido e as provas apresentadas por Mariana Ferrer, à época com 21 anos em Florianópolis.

Com a divulgação do vídeo da audiência do processo pela agência de notícias The Intercept Brasil, os coletivos se sensibilizaram com a forma humilhante e constrangedora que a vítima foi tratada durante a audiência online. “Entendemos que a injustiça cometida contra Mariana é também contra todas as mulheres do Brasil”, pontuam os coletivos responsáveis pela manifestação.

O convite para participar da manifestação é estendido a todos, especialmente, às mulheres que se solidarizaram com o caso. As organizadoras enfatizam: “Queremos a participação daqueles que se identificam e respeitam a causa feminista e são contra o retrocesso dos direitos das mulheres, alvo de disputas ideológicas promovidas inclusive pelo atual governo”.

É recomendado uso de máscara de proteção individual e distância entre os participantes de pelo menos 1,5 metros. Para identificação sugerimos uso de roupa preta.

Serviço:

Data: 06/11/2020 - Sexta-feira

Horário: A partir das 16h

Local: Em frente ao Ministério Público Federal

Endereço: Avenida Afonso Pena, 4444

