Com capacitação, 65% da Guarda Municipal estará pronta para trabalhar armada

Nesta quarta-feira (26), 150 guardas civis municipais iniciaram o curso de capacitação para o uso de armas letais nas dependências da Unigran. Com o incremento, 65% da frota estará preparada para o uso do armamento.

A capacitação é fruto de parcerias entre a prefeitura, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen) e integrantes das demais forças de segurança pública, com a supervisão da Polícia Federal.

A aula inaugural do curso – previsto no Estatuto do Desarmamento e com grade curricular da Senasp/NJ – teve a participação do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio Cézar Lacerda e do secretário Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja.

O programa está previsto no Plano Estratégico de Governo Municipal, e além de valorizar os servidores da GCM, visa dotar de conhecimento técnico especifico para auxiliar na segurança pública desta capital.

Atualmente, 423 servidores estão aptos a utilizar armamento e reforçar a segurança. Para participar do processo de seleção interna, é necessário ser ocupante do cargo de Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande-MS, no mínimo, três anos de efetivo exercício.

Além disso, o candidato deverá possuir certificado de conclusão de ensino médio (antigo 2° grau) ou ensino superior devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou Declaração de conclusão do curso, assinado por autoridade competente, com o Histórico Escolar e não ter sido condenado por fato definido como crime, como também não poderá constar em seu nome certidão criminal positiva.

