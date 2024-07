Com chegada do frio, prefeitura reforça serviço de abordagem social na Capital

Com a chegada do frio em Campo Grande nesta segunda-feira (8), a prefeitura da Capital voltou a reforçar o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que entra em contato com pessoas em situação de rua para orientá-las sobre suas opções.

As equipes do Seas abordam pessoas em situação de rua na Capital, onde as informam sobre a possibilidade de elas serem recolhidas a um Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP).

O recolhimento, no entanto, não é compulsório, e caso haja recusa da pessoa, as equipes fazem entrega de cobertores para que seja possível se aquecer nas noites frias da Capital.

Caso a população da Capital veja uma pessoa em situação de rua, basta entrar em contato com o Seas por meio dos números (67) 99660-6539 ou (67) 99660-1469 e informar a rua e bairro em que o indivíduo se encontra.

