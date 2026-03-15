Com faro e lealdade, cÃ£es da GCM mostram importÃ¢ncia nas operaÃ§Ãµes de seguranÃ§a

Em meio Ã s atividades de patrulhamento e aÃ§Ãµes de seguranÃ§a realizadas diariamente em Campo Grande, um grupo especial tambÃ©m ajuda a proteger a populaÃ§Ã£o. Com faro apurado, disciplina e treinamento constante, os cÃ£es da Guarda Civil Metropolitana atuam ao lado dos guardas em diferentes frentes de trabalho e se tornaram importantes aliados nas missÃµes da corporaÃ§Ã£o.

Os animais possuem uma data especial para celebrar: dia 14 de marÃ§o foi escolhido para celebrar o 'Dia Nacional dos Animais' e cada vez mais, eles estarÃ£o inseridos em treinamentos especÃ­ficos e cada vez mais preparados para atuar em vÃ¡rias frentes, seja na busca por pessoas desaparecidas, nas drogas e atÃ© em aÃ§Ãµes sociais.

Quem estÃ¡ a frente dessa uniÃ£o entre ser humano e animal Ã© o secretÃ¡rio municipal de SeguranÃ§a e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, que relatou ao JD1 NotÃ­cias que os prÃ³prios guardas sÃ£o responsÃ¡veis pela formaÃ§Ã£o dos cachorros para as missÃµes.

"Os nossos cÃ£es sÃ£o treinados pelos nossos agentes, que sÃ£o capacitados em faro e cinoterapia. Os cÃ£es sÃ£o adestrados para trabalhar integrados ao serviÃ§o operacional", explica.

Atualmente, cada animal desempenha uma funÃ§Ã£o especÃ­fica dentro da estrutura da guarda. Enquanto alguns sÃ£o preparados para atuar em atividades assistidas com a populaÃ§Ã£o, outros passam por treinamento voltado para operaÃ§Ãµes de seguranÃ§a.

"Cada cÃ£o tem uma funÃ§Ã£o especÃ­fica. Temos um para aÃ§Ãµes assistidas de cinoterapia, onde o animal atua como facilitador no contato com as pessoas. Outros trÃªs estÃ£o em treinamento para trabalhar no faro e na detecÃ§Ã£o de entorpecentes", detalha o secretÃ¡rio.

A relaÃ§Ã£o entre o cÃ£o e o agente responsÃ¡vel pelo treinamento tambÃ©m Ã© considerada fundamental para o sucesso do trabalho. Segundo Gonzaga, cada animal possui um condutor fixo, responsÃ¡vel por acompanhar o processo de treinamento e o dia a dia do animal.

"Cada cÃ£o tem um condutor, que Ã© o treinador. Com o tempo, Ã© criado um vÃ­nculo entre o adestrador e o animal, baseado na confianÃ§a construÃ­da durante o treinamento", afirma. O secretÃ¡rio explica ainda que a preparaÃ§Ã£o pode seguir diferentes mÃ©todos, como o sistema clÃ¡ssico ou o mÃ©todo por induÃ§Ã£o, no qual o cÃ£o Ã© recompensado ao responder corretamente aos comandos.

AlÃ©m do treinamento, os animais tambÃ©m seguem uma rotina pensada para garantir o bem-estar e o condicionamento fÃ­sico. Para os especialistas, o processo Ã© desenvolvido de forma que o prÃ³prio cÃ£o associe os exercÃ­cios a atividades recreativas.

"Os cÃ£es treinados para o trabalho nÃ£o podem ser tratados como animais domÃ©sticos. Eles tÃªm uma rotina diÃ¡ria planejada para garantir o bem-estar e o condicionamento. Eles entendem os treinamentos como brincadeiras, e isso Ã© positivo, porque sempre demonstram vontade de treinar", ressalta Gonzaga.

Quando chega o momento de encerrar a atuaÃ§Ã£o na corporaÃ§Ã£o, os animais tambÃ©m recebem um cuidado especial. ApÃ³s a aposentadoria, existe a possibilidade de adoÃ§Ã£o responsÃ¡vel, muitas vezes pelo prÃ³prio agente que conduziu o treinamento.

"Quando se aposentam, os cÃ£es podem ser adotados pelos treinadores ou por um tutor responsÃ¡vel. Todo o processo passa por procedimentos administrativos para garantir que seja algo saudÃ¡vel para o animal", completa o secretÃ¡rio.

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