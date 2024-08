Comércio da Capital poderá funcionar normalmente em 26 de agosto

Ficou definido em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de CG a autorizaçãa para o funcionamento do comércio no feriado de 26 de agosto, aniversário da cidade.



No entanto, algumas formalidades devem ser cumpridas pelos comerciantes junto ao Sindicato dos Empregados, como informar a intenção em até cinco dias antes, além do pagamento de R$ 22,00 por empregado. O horário de trabalho nos feriados, com exceção dos estabelecimentos localizados nos shoppings, será das 9h às 18h, com intervalo intrajornada mínimo de 01 hora.

Conforme explica o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, para cada dia trabalhado o empregado fará jus a uma folga compensatória já na semana seguinte, não podendo ultrapassar o prazo de 15 dias. "Já os empregados contribuintes do sindicato laboral terão direito a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial pelo dia trabalhado",

