Condomínios e Prefeitura discutem regras de convivência durante a pandemia

Síndicos, administradores dos condomínios e Prefeitura Municipal de Campo Grande se reuniram na tarde desta segunda-feira (11) para discutir regras de convivência durante o período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Prefeitura, a capital tem pouco mais de 1,2 mil condôminos, tanto vertical quanto horizontal

Ainda conforme o órgão, neles existem diversas complexidades classificadas como: baixa, média e alta. Há condomínio com elevador, condomínios sem elevador, apenas com escadas. Condomínios de alta e de baixa densidade líquida, ou seja, de pessoas convivendo juntas. Por isso, é tão importante que haja regramento.

Síndico do Residencial Castelo de Luxemburgo, Helder Lacerda Oliveira, diz acreditar que ainda haja a necessidade de manter o fechamento de áreas comuns. “Entendendo que o condomínio é residência e não clube de lazer. Entendemos a necessidade de muitos, porém prefiro pecar no excesso do que me arrepender ao flexibilizar”, explicou o síndico.

O secretário Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, concorda com a tese. Ele explica que Campo Grande tem 35 mil km de área, deste total, 17 mil são de vazio urbano, então existe uma baixa densidade de demográfica. “Destes 35 mil hectares têm quase 900 mil pessoas convivendo. Na mesma área em São Paulo tem 8 milhões de pessoas. Então temos uma realidade diferente. Mas nos condomínios a densidade aumenta”, ponderou.

Para auxiliar neste processo, de estabelecer regras, a Prefeitura, por meio da Agetec, desenvolveu uma ferramenta para tratar as informações que vão fornecer os números para as tomadas de decisões.

“Então vamos promover o uso dessa ferramenta para que sejam inseridos os dados, os cadastros, acompanhamento diário para que o município possa ajudar. É uma gestão compartilhada, de construção do regramento, senão não funciona. Tem que ser fácil de ser realizado pelo conjunto de pessoas, e um deles é o sindico. Os síndicos têm uma responsabilidade não só cível, como criminal, assim como as administradoras, e vamos apoiá-los não só com normativas como com decretos”, diz Eduardo Costa.

De acordo com o diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, a ferramenta irá promover uma triagem online trazendo informações importantes aos órgãos que definem as medidas em relação à doença. “Quem participa ajuda a Prefeitura a definir a melhor estratégia. Nesta segunda etapa vamos oferecer gratuitamente às empresas e instituições”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também