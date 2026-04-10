Menu
Menu Busca sexta, 10 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Congestionamento para moradores, caminhada de fãs e atrasos marcaram show do Guns N' Roses

Evento gerou reclamações sobre organização e acesso

10 abril 2026 - 09h50Sarah Chaves
Foto: XFoto: X  

A passagem da Guns N' Roses por Campo Grande foi marcada por atrasos, congestionamento e reclamações sobre a organização. O que era para ser uma noite de festa acabou virando dor de cabeça para fãs e moradores na quinta-feira (9).

O show, previsto para começar às 20h30, só teve início por volta das 22h. Isso porque grande parte do público ficou presa no trânsito a caminho do Autódromo Internacional de Campo Grande, na BR-262. Teve gente que passou mais de três horas dentro do carro e até quem desistiu e fez o resto do trajeto a pé, andando mais de 10 km.

A situação também afetou quem nem ia ao show. Uma moradora contou ao JD1 que enfrentou dificuldade até para voltar para casa. “A BR foi maior trabalho pra sair no Parque dos Poderes. Tivemos que ir lá perto do Terminal Hércules, entrar por dentro do Tiradentes e mesmo assim estava tudo congestionado”, relatou. Ela disse ainda que demorou horas para chegar em casa, mesmo com o hotel onde estava hospedada sendo na Avenida Mato Grosso.

O acesso ao local do show foi feito basicamente por uma única via, o que acabou travando tudo. No fim da tarde, o congestionamento já passava de 10 km e, mesmo depois do início do evento, ainda havia quilômetros de fila. 

Teve gente que saiu cedo achando que ia evitar o problema, mas mesmo assim ficou presa no trânsito. Em um trajeto que normalmente levaria poucos minutos, muita gente só conseguiu chegar depois de horas.

Durante o evento, a própria organização pediu compreensão do público e atribuiu o atraso a questões logísticas. 

 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF faz operação e mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas em MS
Encontro da Bancada Federal do MS com Dom Dimas
Cidade
Arquidiocese articula com a bancada federal R$ 11 milhões para revitalizar Praça do Papa
José Ricardo foi morto pelo enteado após uma discussão
Justiça
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por matar padrasto a tiros em Campo Grande
Câmeras registraram a ocorrência -
Justiça
Juiz nega soltar sargento da PMMS envolvido em ocorrência com morte na Capital
Imagem: Vitor Kramer
Cidade
Vendedores aproveitam show do Guns N' Roses para lucrar na Capital
Com show do Guns e Expogrande, trânsito muda em Campo Grande; confira rotas
Cidade
Com show do Guns e Expogrande, trânsito muda em Campo Grande; confira rotas
Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Saúde
Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Foto: Sarah Chaves
Cidade
Autoridades e amigos se despedem de Nelly Bacha na Câmara
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Após arrombar casa e furtar TV no Monte Castelo, homem é preso pela PM
Local do acidente - Foto: Rogério Valim
Trânsito
Motociclista é encaminhado à Santa Casa após acidente na Antônio Maria Coelho

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi