Congestionamento para moradores, caminhada de fãs e atrasos marcaram show do Guns N' Roses

A passagem da Guns N' Roses por Campo Grande foi marcada por atrasos, congestionamento e reclamações sobre a organização. O que era para ser uma noite de festa acabou virando dor de cabeça para fãs e moradores na quinta-feira (9).

O show, previsto para começar às 20h30, só teve início por volta das 22h. Isso porque grande parte do público ficou presa no trânsito a caminho do Autódromo Internacional de Campo Grande, na BR-262. Teve gente que passou mais de três horas dentro do carro e até quem desistiu e fez o resto do trajeto a pé, andando mais de 10 km.

A situação também afetou quem nem ia ao show. Uma moradora contou ao JD1 que enfrentou dificuldade até para voltar para casa. “A BR foi maior trabalho pra sair no Parque dos Poderes. Tivemos que ir lá perto do Terminal Hércules, entrar por dentro do Tiradentes e mesmo assim estava tudo congestionado”, relatou. Ela disse ainda que demorou horas para chegar em casa, mesmo com o hotel onde estava hospedada sendo na Avenida Mato Grosso.

O acesso ao local do show foi feito basicamente por uma única via, o que acabou travando tudo. No fim da tarde, o congestionamento já passava de 10 km e, mesmo depois do início do evento, ainda havia quilômetros de fila.

Teve gente que saiu cedo achando que ia evitar o problema, mas mesmo assim ficou presa no trânsito. Em um trajeto que normalmente levaria poucos minutos, muita gente só conseguiu chegar depois de horas.

Durante o evento, a própria organização pediu compreensão do público e atribuiu o atraso a questões logísticas.

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