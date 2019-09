Consórcio Guaicurus deve padronizar pintura da frota

As cores dos ônibus que fazem parte da frota do transporte coletivo de Campo Grande, administrado pelo Consórcio Guaicurus, sofrerão algumas mudanças. De acordo com a publicação do Diogrande desta segunda-feira (2), o layout interno e externo dos veículos será alterado e normativa irá padronizar todos os veículos.

Conforme especificação da Diretoria de Transportes (Diretran), órgão vinculado a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que tem como diretor Luiz Carlos Alencar Filho, uma faixa azul será acrescida na pintura dos coletivos, o que não trará uma mudança brusca nas cores já existentes. A nova pintura será feita nas laterais dos ônibus, além da grade frontal e traseira.

Dentre as alterações está também a nova cor do letreiro que ganha uma máscara escura e a fonte das letras e dos números ficará em Arial Black . Na publicação da portaria, que traz as alterações, especifica também que a nova frota de 50 ônibus, já adquirida pelo Consórcio Guaicurus e que devem ser entregues no mês que vem, já devem chegar com a nova pintura.

A portaria foi assinada por Luiz Carlos Alencar e está em vigor desde o dia 29 de agosto. Em contato a assessoria de imprensa, o Consórcio Guaicurus respondeu que, João Rezende, presidente do grupo, vai cumprir com as determinações da prefeitura.

Em relação aos novos ônibus “Quando o veículo é novo, o custo da pintura existiria, de uma forma ou de outra. Mas isso já vem cobrado quando o consórcio encomenda o ônibus. O custo da pintura seria cobrado e já consta do preço final e não altera em nada os valores já negociados”, justificou.

O número de veículos que opera na capital, atualmente, é de 555 ônibus.

