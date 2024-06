'Cracolândia' da região da Antiga Rodoviária ganha empreendimento privado

Com intervenção da iniciativa privada, a área na rua Vasconcelos Fernandes, esquina com a Rua Dom Aquino, em frente a Antiga Rodoviária de Campo Grande, conhecida por ser uma "cracolândia", abrigando usuários de entorpecentes, ganhará um empreendimento da Learn Empreendimentos e Participações S.A.

A empresa está prestes a concluir o projeto Maranatha Suítes, na Rua Dom Aquino, um empreendimento que promete redefinir a paisagem urbana e promover a geração de mais de 100 empregos diretos e indiretos.



O empreendimento promete ser um complexo de alto padrão composto por 18 apartamentos de 1 e 2 quartos, além de 2 salões comerciais, sendo um deles de esquina.

Os apartamentos, totalmente mobiliados para hospedagem, oferecem acabamentos de alta qualidade e cozinhas completas, proporcionando uma experiência de estadia confortável.

“O diferencial do Maranatha Suítes vai além da sua estética e conforto. O prédio será totalmente automatizado, com reservas feitas exclusivamente pela internet, e seu funcionamento estará atrelado à eficiência energética e sustentabilidade. Este compromisso não apenas reflete a preocupação da Learn com o meio ambiente, mas também promove uma autonomia energética essencial para o futuro urbano sustentável”, afirma Alessandra Rocha, CEO da companhia.

A obra conta com mão de obra de pessoas em situação de rua e ex-usuários de drogas. A Learn empreendeu ações como a construção de novas calçadas em toda a quadra do hotel, em ambos os lados do passeio público, uma iniciativa realizada pela empresa. Reconstruiu os muros da vizinhança gratuitamente, fez doação de portões, reurbanizou mais três terrenos no local, que servirão também como estacionamentos para as lojas da esquina e para o empreendimento, além da instalação de vigilância privada, estimulando outros comerciantes da área a seguirem o exemplo e participarem da revitalização.



Conforme a Learn, a empresa procurou a Secretaria de Obras, mas "não teve esse auxílio e arcou sozinha e completamente com a restauração da via pública. A iniciativa recebeu reconhecimento da Polícia Militar local, que elogiou a transformação positiva da área em um vídeo nas redes sociais".

“O Maranatha Suítes representa mais do que apenas um empreendimento imobiliário; destaca a capacidade do setor privado de catalisar mudanças positivas em áreas negligenciadas, demonstrando que projetos eficientes e bem planejados podem trazer benefícios tangíveis para a comunidade, mesmo sem o apoio direto do poder público. Este exemplo inspirador ressalta a importância de iniciativas inovadoras e comprometidas com o desenvolvimento sustentável e social”, explica a CEO Alessandra Rocha.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também