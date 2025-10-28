Criança é levada ao hospital após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul

Criança, que não teve a identificação revelada, foi picada por um escorpião durante a segunda-feira, dia 27 de outubro, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande.
A menina apresentou dormência no braço e precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal para receber atendimento adequado a situações como essa.
Segundo o portal Chapadense News, a picada foi dentro da residência e os pais da menina encontraram o bicho na calçada do lado de fora do imóvel.
Chapadão do Sul já foi notícia em outras oportunidades envolvendo os escorpiões.
