Cidade

Criança é levada ao hospital após ser picada por escorpião em Chapadão do Sul

Ela passou a sentir dormência em um dos braços

28 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Escorpião foi recolhido pelos pais da criançaEscorpião foi recolhido pelos pais da criança   (Chapadense News)

Criança, que não teve a identificação revelada, foi picada por um escorpião durante a segunda-feira, dia 27 de outubro, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande.

A menina apresentou dormência no braço e precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal para receber atendimento adequado a situações como essa.

Segundo o portal Chapadense News, a picada foi dentro da residência e os pais da menina encontraram o bicho na calçada do lado de fora do imóvel.

Chapadão do Sul já foi notícia em outras oportunidades envolvendo os escorpiões.

