Culto evangélico será realizado no cinema

O primeiro culto evangélico da Relevans Campo Grande, acontece no dia 19 de maio, às 10:30 horas da manhã, no Cinemark, no Shopping Campo Grande.



De acordo com o site To No Gospel, a ideia de fazer um culto dentro do cinema de um shopping é algo novo aqui na capital. “A igreja precisa evoluir a forma de pregar e acompanhar as mudanças na maneira de comunicar e transmitir o evangelho”, explica Rafael Fogaça, idealizador do projeto Relevans.



O ambiente é totalmente pensado para cativar o público jovem e as pessoas não cristãs que transitam naquele local. As luzes, o louvor e a acústica do cinema chamam a atenção. No telão, letras de músicas sobre louvor e adoração a Deus; à frente, um palestrante falando da palavra da fé e uma banda gospel para animar os participantes”, finaliza Rafael.



Presença confirmada de Jhow Carmo, Tiago Suguihara e Rafael Fogaça. Durante o culto haverá espaço para as crianças e a entrada é gratuita. Mais informações na página da Relevans no facebook .

