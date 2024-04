Detran-MS e PRF se juntam em curso para melhorar fiscalização ambiental

Agentes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) se uniram para a realização de um curso de fiscalização ambiental nas rodovias.

O curso também ajuda na fiscalização de veículos a diesel, controle de pragas e transporte de animais e vegetais, além da fiscalização de caminhões circulando com toras de madeiras.

Foram quatro dias de curso com partes teóricas e práticas que os agentes tiveram contato com técnicas passadas pela PRF de como verificar a irregularidade nos veículos.

Como por exemplo o uso do reagente Negro de Eriocromo T utilizado na fiscalização para saber se a qualidade do ARL 32 está de acordo com as normas, como explica o chefe do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais, o policial rodoviário federal Bózeo.

Para o gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário, Rubens Ajala, é muito importante essa parceria com a PRF e a qualificação dos agentes vem ao encontro com o Estado Verde que é um dos pilares do Governo de Mato Grosso do Sul.

"Ainda mais com a MS 375 que é uma rodovia totalmente turística, a MS 450 e a Rota Bioceânica que vai aumentar muito o fluxo de caminhões no Estado e pensando nisso, estamos nos qualificando que é uma das nossas atividades previstas no parágrafo 5° do art. 1° do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também